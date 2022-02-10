10 февраля 2022



В Орле на вокзале задержали 18-летнего парня с «синтетикой»

У молодого человека изъяли почти 20 граммов запрещенного препарата, расфасованного под «закладки».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на станции Орел на привокзальной площади задержали 18-летнего жителя Орла, причастного к противозаконной деятельности. Юношу доставили в дежурную часть линейного подразделения.

При проведении личного досмотра у молодого человека в карманах куртки и джемпера обнаружили 17 свертков из изоляционной ленты с веществом белого цвета.

Согласно справке об исследовании, в пакетиках содержалось производное наркотического средства N-метилэфедрона массой почти 11 граммов.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство бесконтактным способом и планировал перепродать разовыми дозами. Однако не успел разместить все свертки, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Юноша указал места «закладок» с синтетическим наркотиком. Транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота еще 8 свертков массой почти 6 граммов с запрещенным препаратом, таким образом, общая сумма изъятого составила почти 20 граммов.

Следствием линейного отдела МВД России на станции Орел в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, информирует

Штаб ЛО МВД России на станции Орел.

 

В Орле охотник «проверял» исправность ружья возле ночного клуба
Более 3,5 тысячи орловчан приняли участие в крещенских купаниях
ПФР: СНИЛС сохраняет своё действие
Опубликовано 10 Фев 2022 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"