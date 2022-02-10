В Орле на вокзале задержали 18-летнего парня с «синтетикой»

У молодого человека изъяли почти 20 граммов запрещенного препарата, расфасованного под «закладки».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ЛО МВД России на станции Орел на привокзальной площади задержали 18-летнего жителя Орла, причастного к противозаконной деятельности. Юношу доставили в дежурную часть линейного подразделения.

При проведении личного досмотра у молодого человека в карманах куртки и джемпера обнаружили 17 свертков из изоляционной ленты с веществом белого цвета.

Согласно справке об исследовании, в пакетиках содержалось производное наркотического средства N-метилэфедрона массой почти 11 граммов.

Задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство бесконтактным способом и планировал перепродать разовыми дозами. Однако не успел разместить все свертки, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Юноша указал места «закладок» с синтетическим наркотиком. Транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота еще 8 свертков массой почти 6 граммов с запрещенным препаратом, таким образом, общая сумма изъятого составила почти 20 граммов.

Следствием линейного отдела МВД России на станции Орел в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, информирует

Штаб ЛО МВД России на станции Орел.