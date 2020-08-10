10 августа 2020



В Орле на вокзале задержали 25-летнюю девушку с наркотиками

Транспортные полицейские изъяли у молодой девушки синтетический наркотик и приспособления для его употребления. Как выяснилось, запрещенный препарат гражданка приобрела бесконтактным способом через тайник-закладку.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали и доставили в дежурную часть 25-летнюю жительницу Орла. При проведении личного досмотра у гражданки обнаружили и изъяли пакетик с кристаллическим веществом бежевого цвета и приспособления для употребления запрещенных препаратов.

Согласно справке об исследовании, содержимое свертка является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона массой 0,39 грамма. Как пояснила гражданка, запрещенный препарат – «соль» – она приобрела через тайник-закладку для личного употребления без цели сбыта.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотического средства). Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование, информирует Штаб ЛО МВД России на станции Орел.

 

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Опубликовано 10 Авг 2020 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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