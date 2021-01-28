28 января 2021



В Орле на вокзале задержали 31-летнего мужчину с «синтетикой»

Оперативные сотрудники транспортной полиции задержали мужчину с «синтетическим» наркотиком.

Как сообщает Штаб ЛО МВД России на станции Орел, к незаконному обороту наркотиков оказался причастен 31-летний житель города Орла.

При личном досмотре у задержанного обнаружили сверток, внутри которого находилось кристаллическое вещество белого цвета. Исследование показало, что содержимым свертка является производное наркотического средства N-метилэфедрона общей массой 0,4 грамма.

Как выяснилось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Он признался, что приобрел «синтетику» с помощью интернет-мессенджера для личного употребления.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства). Избрана мера принуждения – обязательство о явке.

 

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Опубликовано 28 Янв 2021 в 13:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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