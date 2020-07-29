В Орле на вокзале задержали двух безработных с наркотиками

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак» на железнодорожной станции Орел по подозрению в хранении и употреблении наркотических средств задержали двух безработных жителей Орла 39-лет и 35-лет.

В ходе личного досмотра у мужчин были обнаружены прозрачные пакетики с кристаллическим веществом белого цвета. По результатам проведенных экспертиз установлено производное наркотическое средство N-метилэфедрона общей массой 0,31 грамма и 0,27 грамма.

Мужчины отказались пояснять сотрудникам транспортной полиции, где приобретали наркотики.

В настоящее время в отношении подозреваемых дознанием линейного отдела МВД России на станции Орел возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание до 3 лет лишения свободы, либо штраф.

В отношении задержанных избрана мера принуждения – обязательство о явке. Ведется расследование, информирует Штаб ЛО МВД России на станции Орел.