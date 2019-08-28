В Орле на вокзале задержали гражданина с наркотиками

Сотрудники транспортной полиции на станции Орел задержали жителя города Болхова с синтетическим наркотиком.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на подозрительного гражданина. По внешним признакам он находился в состоянии сильного опьянения, однако запах алкоголя отсутствовал.

В присутствии понятых ему предложили добровольно выдать запрещенные вещества и предметы. Мужчина ответил, что таких не имеет. Однако в ходе досмотра полицейские обнаружили в кармане брюк подозреваемого прозрачный полимерный пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является производным наркотического средства «N-метилэфедрона» массой 0,28 грамма.

Полицейские установили личность задержанного – им оказался безработный житель Болхова 1996 года рождения.

Ранее оперативные сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел в ходе проведения операции «Мак» задержали безработного 28-летнего жителя города Орла за незаконное хранение наркотического средства.

По результатам проведенной экспертизы было установлено, что содержимое является наркотическим средством «героин» массой 1,15 грамма.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание до 3-х лет лишения свободы, либо штраф, информирует Штаб линейного отдела МВД России на станции Орел.