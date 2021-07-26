В Орле на вокзале задержали мужчину с наркотиками

Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в распространении «синтетического» наркотика. У 29-летнего мужчины изъяли 26 свертков с запрещенным препаратом.

Как сообщает Штаб ЛО МВД России на станции Орел, при личном досмотре у злоумышленника было обнаружено и изъято 26 пакетиков с веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании, содержимое свертков — синтетический наркотик мефедрон общей массой 37,66 грамма.

Молодой человек пояснил, что «синтетику» приобрел бесконтактным способом, чтобы в дальнейшем разместить пакетики с запрещенным препаратом в тайниках-закладках. Однако злоумышленник не успел до конца довести свой преступный замысел, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции.

В отношении мужчины следствием линейного отдела МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

В отношении задержанного следствием избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Ведется расследование.