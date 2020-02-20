В Орле на вокзале задержали мужчину с «синтетическим» наркотиком

Оперативные сотрудники по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД России на станции Орел задержали 36- летнего безработного жителя Орловского района, причастного к незаконному обороту наркотиков.

При личном досмотре в левом кармане куртки злоумышленника был обнаружен и изъят бумажный сверток, внутри которого находился полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом белого цвета. Исследование показало, что содержимым свертка является производное наркотическое средство «N-метилэфедрона» общей массой 5,3 грамма.

Мужчина пояснил, что с помощью интернет-мессенджера приобрел наркотик и намеревался его употребить.

В настоящее время в отношении мужчины дознанием линейного отдела МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание до 3 лет лишения свободы, либо штраф.

В отношении задержанного дознанием избрана мера принуждения – обязательство о явке. Ведется расследование, информирует Штаб ЛО МВД России на станции Орел.