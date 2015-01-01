В Орле на «зебре» нетрезвый водитель сбил 8-летнюю девочку

Вчера, 16 января в 12 часов на пешеходном переходе на Наугорском шоссе 21-летний водитель а/м «Опель Вектра» сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

После ДТП девочка была доставлена в больницу. Обследование показало, что ребенок не пострадал.

Водитель иномарки прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат теста оказался положительным.

 

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Опубликовано 17 Янв 2017 в 15:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 23

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