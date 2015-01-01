В Орле на «зебре» нетрезвый водитель сбил 8-летнюю девочку

Вчера, 16 января в 12 часов на пешеходном переходе на Наугорском шоссе 21-летний водитель а/м «Опель Вектра» сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

После ДТП девочка была доставлена в больницу. Обследование показало, что ребенок не пострадал.

Водитель иномарки прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Результат теста оказался положительным.