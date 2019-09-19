В Орле на железной дороге задержали 18-летнего парня с наркотиками

Оперативные сотрудники по контролю за незаконным оборотом наркотиков линейного отдела МВД на станции Орел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий заметили подозрительного молодого человека возле железнодорожных путей на улице 4-я Курская.

По внешним признакам мужчина находился в состоянии наркотического опьянения; поэтому у сотрудников полиции возникли подозрения, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Подозрительного гражданина задержали и доставили в дежурную часть. Задержанным оказался безработный житель города Орла 2001 года рождения. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у гражданина был обнаружен и изъят прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находились 8 шариков из пластилина разного цвета. Внутри каждого шарика были завернутые в фольгу и изоленту фрагменты спрессованного вещества коричневого цвета.

Исследование показало, что содержимое является наркотическим средством «гашиш» общей массой 7,49 грамма. Со слов молодого человека, наркотики он хранил для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. За незаконное хранение наркотических средств в значительном размере ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет, либо штраф. Ведется расследование, сообщает Штаб ЛО МВД России на станции Орел.