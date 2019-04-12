В Орле набирают дополнительный штат дворников

На «Спецавтобазе» решили увеличить штат дворников и санитарных рабочих, которые летом будут следить за чистотой и благосостоянием областного центра. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, на сегодняшний день на муниципальном предприятии открыты вакансии уборщиков городских территорий. В бригады Советского и Заводского районов требуются по 15 человек, в бригады Железнодорожного и Северного — по 10 человек. Подробности о трудоустройстве доступны в отделе кадров «Спецавтобазы».