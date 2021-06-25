25 июня 2021



В Орле набирают подростков в экоотряды на июль

Документы у несовершеннолетних ребят, достигших 14 лет, принимает муниципальное управление коммунального хозяйства Орла по адресу: Наугорское шоссе, д. 27а, 3 этаж, каб. № 3. Здесь с подростками заключаются срочные трудовые договоры о временной занятости.

Документ предусматривает полное обеспечение работников экологических отрядов необходимым инвентарем для проведения работ по санитарной очистке города. Инструктаж вновь набранных работников планируется провести 30 июня в территориальных управлениях по районам администрации города Орла.

Табель посещаемости работников по-прежнему ведут центры занятости районов Орла, они же доплачивают экоотрядовцам материальную поддержку и обеспечивают отряды руководителями из числа безработных, направленных на оплачиваемые общественные работы.

Всего с начала года по состоянию на 25 июня участие в мероприятиях по временной занятости несовершеннолетних в районах Орла и Орловской области приняли 1,4 тыс. подростков, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

 

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Опубликовано 25 Июн 2021 в 11:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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