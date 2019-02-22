В Орле начала работу горячая линия «Онкоконтроль»

Теперь орловцы смогут по телефону получить необходимую консультацию специалистов по лечению онкологических заболеваний. В рабочие дни для получения консультации достаточно будет позвонить по телефону 7 (4862) 41-00-04 с 9.00 до 19.00. В субботу обратиться к специалисту с волнующим вопросом станет возможным с 10.00 до 18.00. «Горячая линия» будет работать с привлечением волонтеров-медиков. Получить ответы на волнующие и порой очень неудобные вопросы сможет любой житель Орловской области в режиме реального времени, — рассказали в пресс-службе горсовета.