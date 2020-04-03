3 апреля 2020



В Орле началась дезинфекция многоквартирных домов

Для обеспечения безопасности жителей в неблагоприятный эпидемиологический период, муниципальная управляющая компания «ЖРЭП (з)» второй день активно проводит дезинфекцию обслуживаемых ею многоквартирных жилых домов.

По информации директора компании Сергея Мартюхина, работа будет интенсивно вестись в ежедневном режиме.

Как уточнил Сергей Мартюхин, полная санитарная обработка подъездов проводится два раза в неделю, а ручки, подоконники и перила обрабатываются каждый день. В процессе задействованы 102 человека.

Для обработки используется дезсредство «Пюржавель», одобренное Роспотребнадзором и безопасное как для людей, так и для животных.

Как пояснил заместитель главы администрации Орла Евгений Гришин: «В связи со сложившей эпидемиологической ситуацией подключиться к дезинфекции домов было рекомендовано и частным управляющим компаниям. Все они с пониманием отнеслись к ситуации и присоединились к работе. Каждая по своему графику ведет обработку. Ситуация на контроле. Ее мониторит управление городского хозяйства и транспорта».

Управляющие компании при обработке выполняют рекомендации Роспотребнадзора: для дезинфекции необходимо использовать хлорсодержащие и спиртосодержащие средства. Обработка входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин многоквартирных жилых домов должна проводиться один раз в неделю.
Информацию о времени и дате обработки дома жители могут получить в своей управляющей компании.

 

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Опубликовано 03 Апр 2020 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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