В Орле началась дезинфекция многоквартирных домов

Для обеспечения безопасности жителей в неблагоприятный эпидемиологический период, муниципальная управляющая компания «ЖРЭП (з)» второй день активно проводит дезинфекцию обслуживаемых ею многоквартирных жилых домов.

По информации директора компании Сергея Мартюхина, работа будет интенсивно вестись в ежедневном режиме.

Как уточнил Сергей Мартюхин, полная санитарная обработка подъездов проводится два раза в неделю, а ручки, подоконники и перила обрабатываются каждый день. В процессе задействованы 102 человека.

Для обработки используется дезсредство «Пюржавель», одобренное Роспотребнадзором и безопасное как для людей, так и для животных.

Как пояснил заместитель главы администрации Орла Евгений Гришин: «В связи со сложившей эпидемиологической ситуацией подключиться к дезинфекции домов было рекомендовано и частным управляющим компаниям. Все они с пониманием отнеслись к ситуации и присоединились к работе. Каждая по своему графику ведет обработку. Ситуация на контроле. Ее мониторит управление городского хозяйства и транспорта».

Управляющие компании при обработке выполняют рекомендации Роспотребнадзора: для дезинфекции необходимо использовать хлорсодержащие и спиртосодержащие средства. Обработка входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин многоквартирных жилых домов должна проводиться один раз в неделю.

Информацию о времени и дате обработки дома жители могут получить в своей управляющей компании.