В Орле началась комплексная уборка территорий

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, работы принимает комиссия в составе представителей подрядчиков: МУП «Спецавтобаза», ГУП «Дорожная служба» и заказчика — МКУ «УКХ г. Орла».

Комплексную уборку прошли: мост Дружбы, Тургеневский, Красный и Александровский мосты, участок Полесской (от ул. Матросова до ул. Генерала Родина), участок на ул. Гостиной (от Красного моста до ул. Гагарина); ул. Комсомольская, ул. Герцена, площадь и улица Ленина, ул. 60-лет Октября, Октябрьский мост, ул. 5 августа, ул. Брестская, ул. Московская, ул. Пролетарская гора, Наугорское и Кромское шоссе, ул. С-Щедрина (участок от ул. Пионерская до ул. Тургенева), Привокзальная площадь.

Сегодня комиссия проверит порядок на следующих объектах: Московское шоссе, ул. Октябрьская, ул. Васильевская, ул. Машкарина, ул. Планерная, ул. Кромская, ул. 3-я Курская, ул. Ляшко, ул. Пионерская, пл. Жукова, ул. Генерала Родина, ул. Матвеева, ул. Игнатова, ул. Раздольная.