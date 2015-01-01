В Орле началась комплексная уборка территорий

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, работы принимает комиссия в составе представителей подрядчиков: МУП «Спецавтобаза», ГУП «Дорожная служба» и заказчика — МКУ «УКХ г. Орла».

Комплексную уборку прошли: мост Дружбы, Тургеневский, Красный и Александровский мосты, участок Полесской (от ул. Матросова до ул. Генерала Родина), участок на ул. Гостиной (от Красного моста до ул. Гагарина);  ул. Комсомольская, ул. Герцена, площадь и улица Ленина, ул. 60-лет Октября, Октябрьский мост, ул. 5 августа, ул. Брестская, ул. Московская, ул. Пролетарская гора, Наугорское и Кромское шоссе, ул. С-Щедрина (участок от ул. Пионерская до ул. Тургенева), Привокзальная площадь.

Сегодня комиссия проверит порядок на следующих объектах: Московское шоссе, ул. Октябрьская, ул. Васильевская, ул. Машкарина, ул. Планерная, ул. Кромская, ул. 3-я Курская, ул. Ляшко, ул. Пионерская, пл. Жукова, ул. Генерала Родина, ул. Матвеева, ул. Игнатова, ул. Раздольная.

 

В Орле преступная группа, похитившая более 150 тонн дизтоплива, предстанет перед судом
29 августа в Орле пройдут антитеррористические учения
Свыше двухсот орловцев получили травмы на производстве в 2016 году
Опубликовано 30 Мар 2017 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 23

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"