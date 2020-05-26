В Орле началась обкатка прибывших из Москвы «ЛиАЗов»

С сегодняшнего дня началась обкатка недавно прибывших из столицы в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла автобусов «ЛиАЗ», — сообщили в группе предприятия в Инстаграме. Водители проходят предмаршрутную стажировку, для улучшения профессиональных знаний, умений и навыков вождения в реальных условиях работы. Стажировка идет под руководством водителя-наставника, заместителя генерального директора по эксплуатации и главного ревизора, ответственного за БДД. Срок стажировки (он варьируется от 8 до 35 часов) индивидуален и зависит от стажа работы водителя, — пояснили на предприятии.