26 мая 2020



В Орле началась обкатка прибывших из Москвы «ЛиАЗов»

С сегодняшнего дня началась обкатка недавно прибывших из столицы в МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла автобусов «ЛиАЗ», — сообщили в группе предприятия в Инстаграме. Водители проходят предмаршрутную стажировку, для улучшения профессиональных знаний, умений и навыков вождения в реальных условиях работы. Стажировка идет под руководством водителя-наставника, заместителя генерального директора по эксплуатации и главного ревизора, ответственного за БДД. Срок стажировки (он варьируется от 8 до 35 часов) индивидуален и зависит от стажа работы водителя, — пояснили на предприятии.

 

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Опубликовано 26 мая 2020 в 18:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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