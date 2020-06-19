В Орле началась повторная обработка каштанов от минирующей моли

Бригада МУП «Зеленстрой» начала повторно лечить от минирующей моли каштаны. Инсектицид «Би-58» во второй раз за сезон введут в стволы более 400 деревьев на бульваре Победы, улицах Лескова и Комсомольской, в сквере Генерала Ермолова. Ход работ проконтролировала начальник отдела по природопользованию Оксана Тарарыченкова. По её информации, специалисты МУП «Зеленстрой» вводят в ствол от двух до восьми инъекций по 5 мл. Количество уколов зависит от толщины дерева.

Лечение проводится в соответствии с методикой, рекомендованной научными сотрудниками Орловского государственного аграрного университета. Сверлом длиной 20 см и диаметром 4 мм в стволах каштанов проделываются отверстия. После введения препарата их заделывают садовым варом.

Сейчас специалисты МУП «Зеленстрой» делают отверстия в тех же местах, куда вводили инсектицид во время первого этапа лечения каштанов в мае текущего года. Наряду с этими отверстиями на стволах деревьев есть и следы прошлогодних инъекций.

Оксана Тарарыченкова также сообщила, что приёмка работ по лечению каштанов, выполненных в мае, производилась специалистами управления коммунальным хозяйством Орла, заказчиком, с выходом на место. К актам приёмки приложены фотоматериалы, подтверждающие проведение работ.