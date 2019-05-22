В Орле началась война с одуванчиками и бурьяном

В Заводском и Советском районе покосом травы занимаются 14 сотрудников «Зеленстроя». Сегодня четыре бригады косят траву на улице Октябрьской, Наугорском шоссе, ул. Кромской и ул. Генерала Родина. «Спецавтобаза» работает в Железнодорожном районе — 6 человек, в Северном — 10 человек. Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что количество косарей необходимо увеличить, чтобы привести в порядок газоны в максимально короткие сроки.

Также глава горадминистрации обратил внимание на работу с хозяйствующими субъектами. В соответствии с новыми Правилами благоустройства, которые вступили в силу в конце 2018 года, собственники объектов недвижимости обязаны в радиусе 10 м от границ своего земельного участка обеспечивать уборку территории, в том числе и покос травы. Он поручил главам территориальных управлений усилить работу групп административно-технического контроля (АТК).