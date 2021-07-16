В Орле начали делить предприятия и организации на чистые от КОВИДа и… остальные

Как в известном анекдоте, теперь все предприятия Орла будут делиться на имеющие зеленую наклейку “COVIDfree” и не имеющие. Процесс связан с пандемией коронавируса. В пресс-релизе мэрии говорится, что организациям, где привиты 100% сотрудников или имеют подтвержденное наличие антител, будут выдавать специально разработанный зелененький логотип. Нововведение начало действовать с этой недели.

Первыми в релизе упомянуты медицинские учреждения. По данным пресс-службы, на сегодняшний день в больнице скорой медицинской помощи, противотуберкулезном диспансере и областной больнице привились 519 сотрудников. Ещё около 30% имеют антитела. Дальше идет внушительный перечень организаций, чьи сотрудники привились от коронавируса. Увы, в релизе нет ответа на самый главный вопрос — как вакцинация сотрудников поможет избежать заражения посетителей всех многочисленных организаций и фирм? Ведь посетители контактируют не только с привитыми сотрудниками, но и друг с другом. А как раз среди гостей и пришедших могут быть как не привитые, так и бессимптомные носители опасного заболевания. Маски не очень спасут ситуацию, так как, например, в кафе и столовых люди сидят без средств защиты. Также никто не контролирует ни правильность ношения масок, ни их регулярную смену. Между тем через 2-3 часа маска намокает от дыхания и становится совершенно бесполезной.