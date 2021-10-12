В Орле начали еще одну процессуальную проверку в отношении мэра Парахина

Прокурор Орловской области Владислав Малкин на днях провел личный прием предпринимателей. В частности, к главе надзорного ведомства обратился руководитель подрядной организации, выполняющей работы по ремонту улично-дорожной сети Орла, с вопросом о нарушении его прав. В своем обращении предприниматель указал, что для своевременной приемки и оплаты выполненных по муниципальным контрактам работ мэр Орла поставил перед подрядной организацией ряд условий в виде перечисления денежных средств под видом спонсорской помощи в адрес конкретных организаций.

В ходе проведенной прокуратурой проверки указанный заявителем факт перечисления денежных средств подтвердился. Было установлено, что в июне и июле 2021 подрядчик перечислил на расчетный счет одной из организаций денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей. Указанными денежными средствами были оплачены товары, часть из которых в ходе данной проверки изъята из помещения администрации города Орла. Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокурором Советского района Орла в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлены в СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время следственным органом проводится процессуальная проверка по вопросу возможного наличия в действия мэра Орла состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), — рассказали в пресс-службе прокуратуры.