3 июля 2020



В Орле начали наводить порядок с бездомными животными

Управлением ветеринарии по собственной инициативе изготовило и разместило по Орлу баннеры с призывом к владельцам домашним животных своевременно стерилизовать их. Казалось бы, при чем тут бродячие? Очень даже причем. Попытки отрегулировать численность бродячих животных постоянно терпят поражение – ни отлов, ни стерилизация не могут сократить их ряды, если владельцы домашних кошек и собак постоянно оставляют «из жалости» потомство своих любимцев во дворах и возле магазинов. Стерилизация бездомных бродяг имеет смысл лишь в том случае, если их ряды не будут постоянно пополняться. В Орле сделан пусть и маленький, но важный шаг к наведению порядка на улицах.

 

В мае в Орле опять не будет горячей воды
С 2018 года орловские судебные приставы перешли на безналичный расчет
Орловский Красный крест просит помочь маломобильным гражданам
Опубликовано 03 Июл 2020 в 16:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 48

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"