В Орле начали наводить порядок с бездомными животными

Управлением ветеринарии по собственной инициативе изготовило и разместило по Орлу баннеры с призывом к владельцам домашним животных своевременно стерилизовать их. Казалось бы, при чем тут бродячие? Очень даже причем. Попытки отрегулировать численность бродячих животных постоянно терпят поражение – ни отлов, ни стерилизация не могут сократить их ряды, если владельцы домашних кошек и собак постоянно оставляют «из жалости» потомство своих любимцев во дворах и возле магазинов. Стерилизация бездомных бродяг имеет смысл лишь в том случае, если их ряды не будут постоянно пополняться. В Орле сделан пусть и маленький, но важный шаг к наведению порядка на улицах.