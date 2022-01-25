В Орле опять ищут подрядчика, который доделает Красный мост

Объявлен поиск подрядчика, который завершит реконструкцию Красного моста. Победитель электронного аукциона обязан будет завершить реконструкцию Красного моста и сдать результат МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» к 30 ноября 2023 года.

В связи с исторической ценностью Красного моста, к потенциальным подрядчикам предъявляют особые требования, в том числе опыт в выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности. Подтверждением должна послужить лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

В первую очередь, согласно «дорожной карте», предстоит завершить монтаж временной пешеходной переправы и установить технологический мост, вынести на него оставшиеся коммуникации. Далее подрядчик займётся непосредственно «телом» Красного моста.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 февраля 2022 года, а итоги электронного аукциона будут подведены 3 февраля.

Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 1,625 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.