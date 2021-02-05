В Орле начали расселять “карточный домик” на Металлургов

В Орле взялись за разрешение ситуации с развалившимся домом №38 по улице Металлургов. Напомним, постановлением администрации города от 29 января 2021 года №284 на территории дома №38 по ул. Металлургов был введён режим повышенной готовности. Ответственные структуры оперативно провели поквартирный обход с целью оповещения жителей об угрозе проживания в этом здании. Для временного проживания им предложили маневренный фонд и гостиницу «Русь».

По состоянию на 5 февраля 2021 года отселено уже 10 помещений. Всего на 5 этажах расположено 167 помещений, в том числе 145 в частной собственности, 22 — в муниципальной собственности. В настоящий момент закрыто 70 помещений.

Мэр Орла Юрий Парахин поручил активизировать работы по оповещению жителей и к понедельнику многократно увеличить показатели по отселению. Также со следующего понедельника дом №38 по ул. Металлургов будет отключен от коммуникаций. Структурные подразделения администрации города Орла, а также муниципальные предприятия оказывают всю необходимую помощь в переселении. Речь идёт о перевозке вещей в место их временного хранения (помещение на территории депо МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» в Северном районе) и сопровождении в маневренный фонд и пункт временного размещения (ПВР) — гостиницу «Русь». Для жителей ПВР организовано питание.

Юрий Парахин также распорядился уже сегодня установить на доме №38 по ул. Металлургов маячки и перевести дежурство на прилегающей территории в круглосуточный режим до тех пор, пока не будут выселены все жители. Дежурство организовано силами управления по безопасности администрации города Орла и территориального управления по Северному району. Также мэр Орла поручил МКУ «Управление коммунального хозяйства г. Орла» сегодня огородить дом по периметру.

Управлением по безопасности администрации города Орла осуществляется постоянный мониторинг за техническим состоянием дома №38 по ул. Металлургов. Главная задача сейчас — обеспечить безопасность жителей, а после полного их отселения выполнить страховочные работы, которые определены совместно с ОАО «Гражданпроект». 2 февраля 2021 года ООО «СМУ-19» приступило к проведению комплекса противоаварийных мероприятий по усилению конструкций дома. Авторский надзор осуществляет АО «Гражданпроект».

Уважаемые жители дома №38 по ул. Металлургов! Убедительно просим оперативно произвести отселение, чтобы не подвергать свою жизнь опасности! Если необходима помощь в переселении, обращайтесь по следующим телефонам:

для жителей 1 этажа: (4862) 20-13-51 (МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла);

для жителей 2 этажа: (4862) 76-33-69, 43-44-95, 43-49-18 (управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла);

для жителей 3 этажа: (4862) 47-38-90, 47-38-50 (территориальное управление по Северному району);

для жителей 4-5 этажей: (4862) 76-31-80, 43-31-05, 43-54-83 (управление по безопасности администрации города Орла).

Напомним, дом №38 по ул. Металлургов 1970 года постройки. Общая площадь — 3 780,7 кв.м. Муниципальная доля составляет 15,46%. В декабре 2017 года здание признали аварийным и подлежащим реконструкции, а в июне 2019 года — аварийным и подлежащим сносу.

Фото пресс-службы городской администрации