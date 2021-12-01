В Орле начали ставить новогодние елки

До наступления 2022 года остаётся еще месяц, но улицы Орла уже начали готовить к встрече праздника. Первой начался монтаж красавицы-ёлки на свежеотремонтированной площади Маршала Жукова. Бригады МУП «Зеленстрой» собирают искусственное дерево из множества металлических конструкций. Ёлка на площади Маршала Жукова будет самой высокой – 22 метра. Всего же по городу установят семь «новогодних красавиц». Большинство из них горожанам уже знакомы, но будут и новинки – ожидается поставка двух деревьев.

В то же время на площади Ленина обустраивается ледовый каток. Рядом с ним, как и в прошлом году, развернется праздничная торговля с горячими напитками и закусками. По традиции в праздничное убранство облачится и главная пешеходная ул. Ленина.

В этом году в Орле стало на одно знаковое место больше. Речь об обновлённом парке Победы. Он призван стать одной из главных праздничных площадок. Территорию украсят световые конструкции и, конечно, ёлка. Её высота составит 11 метров.