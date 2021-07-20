20 июля 2021



В Орле начали ставить умные остановки

Первый такой объект появился на остановке «1-я Посадская», — сообщила группа “Транспорт 57”. По данным паблика, помимо электронного табло в остановку вделаны: кнопка вызова экстренных служб, кнопка голосового воспроизведения прогноза прибытия транспорта, а также видеокамера для фиксации нарушений. До конца года обещают установить ещё восемь таких остановок по городу. В ближайшие три года в Орле появится порядка 40 умных остановок.

Ранее (еще в 2018 году) сообщалось, что «умные остановки» будут оснащены Wi-Fi, зарядками для телефонов, тревожной кнопкой вызова диспетчера, навигационным интерактивным и информационным табло и аппаратами для продажи снеков и напитков. Предполагалось, что такие павильоны будут дополнены еще и местами для торговли фермерскими продуктами.

 

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Опубликовано 20 Июл 2021 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 64

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