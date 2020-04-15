В Орле начали войну с клещами

Из-за аномально тёплой зимы в 2020 году клещи вышли на охоту раньше положенного срока, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Впервые после зимовки этих паразитов обнаружили в наших краях уже в марте. Чтобы снизить численность клещей, предотвратить их размножение и распространение на территории Орла, скверы и парки начали обрабатывать «Альфатрином».

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, «Альфатрин» относится к умерено и малоопасным инсектицидам. Обработанную им территорию не рекомендуется посещать в течение четырех дней. Жителей Орла об этом информируют таблички на входе в парк или сквер, а периметр обработки окружён сигнальной лентой. Работы выполняют бригады «Орловской дезинфекционной станции». Заключенный с ними муниципальный контракт на 192 тысячи рублей предусматривает акарицидную обработку в два этапа: с 14 по 30 апреля и с 17 по 30 июня.

Накануне, 14 апреля, акарицидную обработку провели в Медведевском лесу, в районе Щекотихинского пруда и в сквере Орловских партизан. Сегодня дезинсекция запланирована в Разградском парке. До конца недели также будут обработаны парк Ботаника, сквер Комсомольцев и территория около Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, бульвар Молодёжи.

С 20 апреля работы запланированы в сквере Гуртьева, у библиотеки Бунина, в ландшафтном парке «Дворянское гнездо», в сквере Тургенева, возле Дворца пионеров и школьников, в сквере «Орлята», Семинарском парке, на пляже озера Светлая жизнь, в Историко-литературном квартале и в мемориальном парке в честь 400-летия основания Орла. Территорию Городского парка культуры и отдыха обработали от клещей 6 апреля в рамках отдельного муниципального контракта.