В Орле начались осенние посадки деревьев

В областном центре планируется высадить порядка 2 тысяч молодых саженцев. Так, в Разградском парке, в районе моста Дружбы, появились 120 деревьев: 91 липа и 29 красных дубов. Бригады МУП «Зеленстрой» работали в рамках муниципального контракта. В дальнейшем новые деревья появятся на территории до железнодорожного моста, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В течение всего осеннего периода к высадке будут привлекаться различные ведомства и общественные организации. Например, свой вклад в озеленение города уже внесли сотрудники отделения ПФР. Изначально зелёный фонд Орла планировалось пополнить 902 саженцами, однако со временем количество новых деревьев увеличилось до 2 тысяч. Продолжатся в осеннем периоде работы и по выкорчёвке пней. Напомним, специально для этого был приобретён шредер. На опустевших местах тоже появятся новые деревья.

Случается, что молодые саженцы погибают. Как пояснила начальник отдела по природопользованию Оксана Тарарыченкова, на такие случаи распространяются гарантийные обязательства. Правда, прежде необходимо выждать год: в течение этого времени дерево способно адаптироваться к новой среде.