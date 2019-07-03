В Орле начальник подразделения полиции подозревается в покушении на мошенничество

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника УУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по городу Орлу. Подполковник полиции подозревается в покушении на мошенничество.

По данным следствия, подозреваемый получил от жителя города Орла денежное вознаграждение на общую сумму 100 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по факту организации и проведения незаконной игорной деятельности.

Благодаря профессиональной работе следователей во взаимодействии с сотрудниками УМВД и УФСБ 2 июля 2019 года подозреваемый задержан с поличным при получении оставшейся части денежного вознаграждения.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.