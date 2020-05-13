13 мая 2020



В Орле началось сезонное лечение каштанов от минирующей моли

Сотрудники МУП «Зеленстрой» приступили к лечению каштанов 7 мая. Инсектициды уже введены в стволы 68 деревьев на бульваре Победы, сейчас работы ведутся на улицах Лескова и Комсомольской, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Борьбу с минирующей молью власти Орла начали в минувшем году. Более тысячи деревьев прошли двухфазное лечение. Во-первых, работники «Зеленстроя» устанавливали ферромонные ловушки, которые приманивали и обездвиживали самцов, лишая возможности спариваться. Во-вторых, в стволы каштанов вводили инсектицид «Бишка, КЭ». Как пояснила начальник отдела по природопользованию Оксана Тарарыченкова, лечение инсектицидами дало положительные результаты. Поэтому в этом году решили закупить в 2 раза больше препарата — 33 л (в прошлом году — 15 л). Инсектицид «Би-58» насыщает растение токсичными для минирующей моли (а также клещей, тли, листовёрток и т. д.) веществами. Личинки, выгрызая эпидермис листа, травятся и отмирают. В этом году на закупку препаратов и оплату работ сотрудников «Зеленстроя» из городского бюджета выделено 450 тыс. рублей.
Предполагается пролечить более 400 каштанов. В зависимости от толщины ствола в дерево могут вводить от 2 до 8 инъекций, а закупленных 33 л хватит на 6600 инъекций. Обработку планируется повторить трижды за весенне-летний период.

нсектицид уже ввели в стволы каштанов на бульваре Победы. Также пролечены будут деревья на улицах Лескова (от стадиона им. Ленина до больницы им. Семашко), Октябрьской (от бульвара Победы до магазина «Орёл») и Комсомольской (от сквера Ермолова до автовокзала). Это те же каштаны, которые обрабатывали в прошлом году.

 

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Опубликовано 13 мая 2020 в 18:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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