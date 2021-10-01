В Орле начался осенний призыв

В рамках осеннего призыва, который проводится с 1 октября по 31 декабря 2021 года, в ряды Вооруженных Сил России планируется призвать более 500 молодых людей из Орловской области, в том числе порядка 130 человек – из Орла. Врачи с сожалением отмечают, что всё реже попадаются на 100% крепкие, здоровые парни. У многих есть неврологические заболевания: грыжи, остеохондроз, вегетососудистая дистония. В среднем у каждого четвертого новобранца — близорукость. Это не является основанием для получения отсрочки, но у таких ребят сокращается выбор мест для прохождения службы.

Подавляющее большинство молодых ребят из Орла отправятся служить в части, дислоцирующиеся в пределах Западного военного округа. В зависимости от желания призывника и его физических данных отправляют в сухопутные войска, военно-морской флот или военно-воздушные силы, в Ракетные войска стратегического назначения РФ или в Росгвардию.

Первые отправки пройдут уже в середине месяца. Прежде, чем отправиться к месту службы, новобранцы сдадут тест на коронавирус, а далее, по желанию, смогут пройти вакцинацию.

В военкомате Орла отмечают, что значительно выросла статистика по ребятам, которые призываются на службу уже после получения высшего образования. Таких свыше 70%. Это говорит о том, что молодые люди всё чаще делают осознанный выбор. Но есть и те, кто приходит на призывные пункты сразу после школы – в 18 лет.

Есть и те, кто и вовсе не желает отдавать долг Отечеству, так называемые «уклонисты». Их не пугает даже статья 328 Уголовного кодекса РФ. Напомним, согласно ей за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных на то оснований наказывается либо штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо арестом на срок 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

В настоящий момент Следственным управлением СК РФ по Орловской области рассматриваются материалы на четверых жителей Орла, избирается мера пресечения.

Чаще всего молодые люди стараются избежать призыва из-за страха неизвестности. Ведь в открытом доступе описано столько страшных историй из солдатских казарм. Однако военный комиссар Орловской области Дмитрий Примак спешит успокоить и потенциальных призывников, и их родителей: «Сейчас усилия всех органов военного управления сосредоточены на сохранении жизни и здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил России». В военном комиссариате Орловской области открыта «горячая линия», где можно узнать ответы на главные вопросы, связанные с призывом и непосредственно с прохождением службы: (4862) 55-37-28, 54-03-87.