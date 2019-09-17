В Орле начался второй этап выбора территории для благоустройства

Сегодня на официальном сайте администрации города Орла стартует второй этап голосования по выбору общественной территории, которую отремонтируют в будущем году.

Напомним, решение провести опрос в два этапа было принято в связи с обращениями граждан. Они просили вынести на голосование еще пять территорий, которые благоустраиваются в 2019 году: Детский парк, Городской парк культуры и отдыха, сквер Комсомольский, парк «Ботаника» и площадь Содружества.

Первый этап голосования завершился 16 сентября. В нем приняли участие 11 522 респондента. Для выбора гражданам предлагалось 42 общественные территории. Объекты, которые набрали более 1% голосов, перешли во второй этап опроса. Это 14 территорий:

ул. Приборостроительная

Парк Победы

Набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста

Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко»

Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулёзный диспансер»

Территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы)

Сквер по ул. Ливенской

Территория по ул. Рощинской, находящаяся под спортивной площадкой д. №18 и расположенная между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес»

Территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и д. №28

Бульвар Космонавтов

Сквер Семьи

Территория в районе школы №3 и детским садом №20 по ул. Льва Толстого

Территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова

Сквер напротив завода «Стекломаш»

С 17 сентября стартует второй этап голосования. Теперь жителям предстоит выбирать среди 19 объектов: пяти, предложенных жителями, и 14-ти, перешедших из первого этапа. Второй этап опроса завершится 17 ноября в 23:59 и определит территории, которые будут вынесены на рейтинговое голосование в декабре 2019 года.

Во время первого этапа голосования каждый пользователь мог без регистрации зайти на официальный сайт администрации города Орла и отдать свой голос, при этом с одного IP-адреса можно было проголосовать только один раз. Следует учитывать, что каждое устройство в сети Интернет должно иметь уникальный IP-адрес, который присваивается интернет-провайдером – организацией, предоставляющей услуги доступа в сеть Интернет. Однако в связи с дефицитом свободных IP адресов провайдеры часто назначают абонентским устройствам свои частные внутрисетевые адреса. В результате множество абонентов, получивших такие адреса, выходят в сеть Интернет под общим внешним IP-адресом провайдера. В данном случае на официальном сайте администрации города Орла был учтён только первый участник, проголосовавший с этого адреса.

Второй этап голосования будет организован с использованием сторонней интернет-платформы Google с обязательной предварительной регистрацией пользователей, что позволит проголосовать всем желающим, независимо от IP-адреса, на любом устройстве, с помощью которого производится вход в сеть Интернет. Такой способ голосования позволит расширить количество респондентов и будет удобным как для начинающих, так и для продвинутых пользователей, — отметили в пресс-службе горадминистрации.