В Орле начинается отопительный сезон

Как сообщает администрация Орла, с 27 сентября начали подавать тепло в детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры.

Отопительный сезон в жилом фонде начнется с 29 сентября, окончательное заполнение городской системы теплоснабжения может занять несколько дней.

Разработан и согласован в ГУ МЧС по Орловской области план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и ТЭК в осенне-зимний период 2017-2018 годов на территории города Орла.

Уточнены:

— состав сил и средств города, привлекаемых для ликвидации аварий и ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК (в городскую группировку входят 50 формирований общей численностью 263 человека, 80 ед. специальной техники);

— список оповещения руководящего состава муниципалитета и членов комиссии;

— алгоритм действий оперативных дежурных ЕДДС при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций, а также отработаны вопросы взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами объектов жизнеобеспечения.

 

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Опубликовано 28 Сен 2017 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 53

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