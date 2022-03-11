В Орле начнут борьбу с «песчаными бурями» сразу как потеплеет

Коммунальные службы готовятся к уборке смёта с улиц Орла. Каждую весну Орел накрывает настоящая «песчаная буря» — в воздух поднимается весь тот песок, которым щедро посыпали зимой проезжую часть. Сейчас техника «Спецавтобазы» уже «переобута», единственная преграда на сегодня – погодные условия.

«Мы уже совершали пробный выход, чистили осевую, но смёт пока недостаточно оттаял, а в последние дни и вовсе ударили морозы, – рассказал директор «Спецавтобазы» Сергей Яковенко. – Ждём, пока температура пойдёт на плюс, и начнём в день работать по солнечной стороне.

К уборке смёта уже сейчас готовы приступить 10 самосвалов, до пяти фронтальных погрузчиков, до пяти «Бродвеев» и четыре трактора со щёткой. Также в автопарке есть три вакуумно-подметальных машины, но они работают только с водой, им нужен стабильный плюс».

Напомним, правилами благоустройства и санитарного содержания Орла предусмотрена летняя и зимняя уборка улично-дорожной сети. Уборка смёта – мероприятие летней уборки.

«Переход с зимней уборки на летнюю установлен на 16 апреля каждого года. Однако мы ориентируемся на погодные условия, составляя план работ для «Спецавтобазы». Весна может начаться и раньше 16 апреля, как в этом году. В этом случае нам приходится переносить сроки, чтобы сразу со сходом снега приступить к подметанию», — отметил начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Мельников.

Чтобы ежегодно не принимать дополнительных решений, на внеочередной сессии горсовета в первом чтении рассматривались изменения в правила благоустройства и санитарного содержания Орла. В частности, администрация Орла предлагает сделать уборку смёта не только летним, но и зимним мероприятием. «Изменения не повлекут дополнительных финансовых затрат, ведь эти работы уже заложены в содержании автомобильных дорог. Это сугубо технический вопрос», — подчеркнул Алексей Мельников.

Народные избранники единогласно поддержали изменения в правила благоустройства и санитарного содержания Орла. Теперь инициативе предстоит пройти публичные слушания, — уточнили в пресс-службе городской администрации.