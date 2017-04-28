В Орле начнут косить траву на набережных

Массовые работы по выкашиванию травы должны начаться в ближайшее время. Уже сейчас по договору с Роспотребнадзором «Зеленстрой» выкашивает те участки, где будет проводиться акарицидная обработка (от клещей). А со дня на день работники МУПа выйдут на набережные, чтобы укоротить отросшую после обильных дождей траву.

Также сити-менеджер попросил активизировать работы во дворах многоэтажек. Уже на следующей неделе начнутся объезды дворов в Заводском районе. При этом сити-менеджер отметил, что «заглянет в каждый уголок». И поручил составить маршруты объездов таким образом, чтобы посмотреть не только видовые места — чиновники постараются посмотреть состояние дел и во дворах, и вдоль не самых оживленных улиц. Втором на очереди в приемке идет Советский район.

 

В текущем году от укусов животными в Орловской области пострадало почти 1500 человек.
В Орловской области хлебоприемное предприятие нарушило закон «О защите конкуренции»
В Орле погиб 23-летний мотоциклист
Опубликовано 06 Июн 2017 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"