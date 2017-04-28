В Орле начнут косить траву на набережных

Массовые работы по выкашиванию травы должны начаться в ближайшее время. Уже сейчас по договору с Роспотребнадзором «Зеленстрой» выкашивает те участки, где будет проводиться акарицидная обработка (от клещей). А со дня на день работники МУПа выйдут на набережные, чтобы укоротить отросшую после обильных дождей траву.

Также сити-менеджер попросил активизировать работы во дворах многоэтажек. Уже на следующей неделе начнутся объезды дворов в Заводском районе. При этом сити-менеджер отметил, что «заглянет в каждый уголок». И поручил составить маршруты объездов таким образом, чтобы посмотреть не только видовые места — чиновники постараются посмотреть состояние дел и во дворах, и вдоль не самых оживленных улиц. Втором на очереди в приемке идет Советский район.