В Орле начнут штрафовать за несоблюдение новых правил благоустройства

Новая редакция Правил благоустройства позволит штрафовать хозяйствующих субъектов за несвоевременную уборку снега. Напомним, обновленные правила благоустройства и санитарного содержания города Орла, о которых не раз писало наше издание, вступят в силу 17 декабря. Документ четко прописывает границы территорий, которые хозяйствующие субъекты и владельцы индивидуальных строений обязаны убирать. В случае, если правила не выполняются, у сотрудников отдела административно-технического контроля (АТК) есть все основания для того, чтобы выписывать штрафы. Как заявили в пресс-службе городской администрации, с 17 декабря все владельцы и арендаторы помещений будут вносить посильный вклад в уборку городских территорий от снега.

Что характерно, рассказывать о новых правилах благоустройства территориальные управления начали еще до их официального опубликования. За прошлую неделю 850 собственников получили уведомления, разъясняющие новую схему. При этом на контакт отказались идти сетевые магазины: «Пятерочка», МТС, «Билайн» и др. Глава администрации Орла поставил перед своими заместителями по районам задачу отдельно встретиться с представителями сетей и акцентировать их внимание на важности уборки территорий. Положительная практика уже имеется — 7 декабря Александр Муромский встретился с владельцами и арендаторами помещений на улице Ленина по тому же вопросу.