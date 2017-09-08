В Орле начнут спрашивать собственников жилья при организации магазинов на первых этажах

В Орле начнут спрашивать мнение общего собрания собственников при организации торговых точек и вообще при переводе помещений из категории «жилых» в «нежилые». Как сообщили в пресс-службе горсовета, мэр города Василий Новиков считает, что в настоящее время порядок перевода помещений в многоквартирных жилых домах из категории «жилое» – в категорию «нежилое» не позволяет в достаточной мере защитить интересы соседей такого помещения.

В результате жители вынуждены обращаются с жалобами на действия собственников помещений, переводимых в нежилую категорию. Мэр города поручил администрации Орла изменить алгоритм перевода помещений в многоквартирных жилых домах из категории «жилое» – в категорию «нежилое» таким образом, чтобы учитывать позицию собственников дома по вопросу такого перевода.