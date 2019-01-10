10 января 2019



В Орле наградят ликвидаторов крупной аварии на магистральном водопроводе

Ситуация, сложившаяся в результате аварии на магистральном трубопроводе  в Орле, обсуждалась 9 января на аппаратном совещании в областной администрации.

Как сообщает пресс-служба губернатора, о ходе ликвидации аварии доложили первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области Сергей Гладков, зампредседателя правительства области по развитию инфраструктуры Николай Злобин, глава администрации города Орла Александр Муромский и глава Орловского района Юрий Парахин.

Напомним, в результате аварии на магистральном водопроводе 7 января произошло отключение холодного водоснабжения в Заводском и Советском районах областного центра. Без воды оставались и жители Орловского района, проживающие в пос. Знаменка, пос. Зареченский и микрорайоне «Болховский».

От холодного водоснабжения было отключено 703 многоквартирных дома и 58 социально значимых объектов. В зону отключения попали более 70 тысяч орловцев. Под угрозу была поставлена работа нескольких городских котельных.

К проведению аварийно-восстановительных работ было привлечено 15 единиц техники и 79 человек из различных ведомств.

Для ликвидации последствий аварии произведена замена участка трубопровода длиной 6 метров.

Губернатор Андрей Клычков поручил поощрить активных участников ликвидации последствий аварии.

 

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Опубликовано 10 Янв 2019 в 15:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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