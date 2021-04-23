23 апреля 2021



В Орле наградят «отличников» «Тотального диктанта» (12+)

24 апреля в рамках акции «Библионочь — 2021» в читальном зале Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина состоится награждение «отличников» «Тотального диктанта». Начало мероприятия — в 18.30.

На «отлично» «Тотальный диктант — 2021» написали 6 орловчан. 3 «отличника» писали диктант на площадке Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина и 3 — на площадке музея-заповедника Спасское-Лутовиново.

Всего в акции «Тотальный диктант – 2021» приняло участие 111 человек.

Текст «Тотального диктанта» читали:

на базе библиотеки им. И. А. Бунина – Кондратенко Анна Алексеевна – учитель русского языка и литературы лицея № 1 города Орла им. М. В. Ломоносова, победитель муниципального этапа и лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года»;

на базе  Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина — Наталья Николаевна Смоголь, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы XX — XXI веков и истории зарубежной литературы Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.

 

Работы в орловском коллекторе приостановлены из-за несоблюдение норм охраны труда
Председателем Орловского областного суда назначена Елена Суворова. Указ подписал Путин
ПФР принимает только по предварительной записи
Опубликовано 23 Апр 2021 в 14:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"