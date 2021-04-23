В Орле наградят «отличников» «Тотального диктанта» (12+)

24 апреля в рамках акции «Библионочь — 2021» в читальном зале Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина состоится награждение «отличников» «Тотального диктанта». Начало мероприятия — в 18.30.

На «отлично» «Тотальный диктант — 2021» написали 6 орловчан. 3 «отличника» писали диктант на площадке Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина и 3 — на площадке музея-заповедника Спасское-Лутовиново.

Всего в акции «Тотальный диктант – 2021» приняло участие 111 человек.

Текст «Тотального диктанта» читали:

на базе библиотеки им. И. А. Бунина – Кондратенко Анна Алексеевна – учитель русского языка и литературы лицея № 1 города Орла им. М. В. Ломоносова, победитель муниципального этапа и лауреат регионального этапа конкурса «Учитель года»;

на базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина — Наталья Николаевна Смоголь, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы XX — XXI веков и истории зарубежной литературы Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.