3 декабря 2019



В Орле найдут замену бойкотирующим перевозчикам

Перевозчиков, которые в выходные оставили Лужки без транспорта, привлекут к ответственности. Более того, на случай возникновения трудностей будет создан реестр автобусов, которые могут оперативно выйти на замену невышедшим на линию. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, 1 декабря, заработал новый маршрут общественного транспорта №29 «Школа №35 — станция Лужки». В рейс должны были выйти восемь автобусов с периодичностью следования — 17-20 минут.

Жители Лужков отметили, что 1 декабря к ним доезжал только новый маршрут. Автобусы, обслуживающие маршруты №1 «Станция Лужки – ул. Часовая», №22 «Школа №50 – станция Лужки», №59 «Станция Лужки — Микрорайон «Зареченский» не вышли в рейс в качестве протеста против запуска нового маршрута. В отношении индивидуальных предпринимателей, обслуживающих вышеупомянутые маршруты, проводится проверка. По ее результатам будут приняты меры воздействия вплоть до расторжения муниципального контракта и внесения информации в реестр недобросовестных поставщиков, подчеркнул замглавый горадминистрации Евгений Гришин.

Сити-менеджер поручил создать реестр автобусов, которые в случае повторения подобных ситуаций оперативно смогут заполнить «пустоту» в транспортной схеме. Евгений Гришин отметил, что возможность создания резерва в объеме 10-15 автобусов уже рассматривается.

 

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Опубликовано 03 Дек 2019 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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