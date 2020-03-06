В Орле наконец-то починят три пешеходных моста

С инициативой о ремонте сразу трех пешеходных переправ выступили депутаты горсовета. Этому предшествовали массовые обращения граждан. На февральской сессии горсовета, при обсуждении вопроса по поправкам в бюджет, депутаты приняли решение о направлении 3 млн 200 тыс на ремонтные работы трех мостов. Речь идет о ремонте моста, соединяющего Советский и Железнодорожный районы (от улицы Горького до 2-ой Пушкарной), Костомаровского, соединяющего Советский и Заводской районы (от переулка Костомаровский до улицы Молодежной), а также мост от парка Ботаника до дачных массивов около озера Светлая жизнь, — пояснили в пресс-службе горсовета.