6 марта 2020



В Орле наконец-то починят три пешеходных моста

С инициативой о ремонте сразу трех пешеходных переправ выступили депутаты горсовета. Этому предшествовали массовые обращения граждан. На февральской сессии горсовета, при обсуждении вопроса по поправкам в бюджет, депутаты приняли решение о направлении 3 млн 200 тыс на ремонтные работы трех мостов. Речь идет о ремонте моста, соединяющего Советский и Железнодорожный районы (от улицы Горького до 2-ой Пушкарной), Костомаровского, соединяющего Советский и Заводской районы (от переулка Костомаровский до улицы Молодежной), а также мост от парка Ботаника до дачных массивов около озера Светлая жизнь, — пояснили в пресс-службе горсовета.

 

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Опубликовано 06 Мар 2020 в 15:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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