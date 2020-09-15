В Орле наконец-то появился Центр тестирования ГТО

Центр тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» создан на базе Городского спортивно-оздоровительного центра (ул. Маринченко, 9б), — рассказали в пресс-службе облправительства. Чтобы попробовать свои силы и сдать ГТО, нужно зарегистрироваться на сайте ВФСК ГТО и получить УИН-номер (уникальный идентификационный номер, состоящий из 11 цифр, который присваивается участнику). Далее на сайте Городского спортивно-оздоровительного центра в разделе «ГТО» нужно скачать и заполнить документы: заявку на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», согласие на обработку персональных данных.

Также важно получить медицинский допуск в любом учреждении здравоохранения (справка, в которой указано «Допущен к выполнению норм «ГТО») с печатью и подписью врача.

Заявки на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принимаются на электронный адрес Центра тестирования ГТО gtogsocorel@yandex.ru

В день выполнения нормативов испытаний (тестов) необходимо явиться лично на место выполнения нормативов и предоставить паспорт и его копию, (для детей до 14 лет – свидетельство о рождении), согласие на обработку персональных данных, заявку на прохождение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», медицинскую справку, а также заверенную копию выписки из приказа по разряду или копия разрядной книжки (вместе с оригиналом, при наличии).

Время работы Центра тестирования ГТО: понедельник — пятница с 9.00 до 16.00, адрес: г. Орел, ул. Маринченко, 9б, тел.: 8 (962) 480-86-04.