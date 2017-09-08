В Орле наконец-то появятся таблички с адресами на всех домах

Проблему отсутствия единообразия в номерных знаках и табличках с названиями улиц, а зачастую элементарное их отсутствие, обсудили на рабочем совещании в горадминистрации. Так, сити-менеджер Александр Муромский поручил подготовить предложения по размещению табличек на зданиях города.

— Этот вопрос действительно актуальный. Зачастую по разным причинам на фасадах отсутствуют таблички с указанием адреса. Поэтому необходимо его решить. Для табличек должен быть разработан единый стиль, — отметил градоначальник.

Всего за 11 месяцев этого года специалисты подготовили 1 297 решений о присвоении адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства, жилым и нежилым помещениям, расположенным внутри зданий, в составе которых утверждено 3 012 адресов. Адресация осуществляется по заявлениям физических и юридических лиц и в инициативном порядке. В случае отсутствия адреса на объекте, жители могут обратиться в управление градостроительства (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7) – пояснили в пресс-службе горадминистрации.