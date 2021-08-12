В Орле налоговая инспекция выдала первые электронные подписи

С 1 июля 2021 года ИФНС России по г. Орлу приступила к реализации пилотного проекта ФНС России по выдаче квалифицированных электронных подписей (КЭП).

Приём заявлений на выпуск КЭП и выдачу квалифицированного сертификата налоговая инспекция осуществляет по экстерриториальному принципу, независимо от места нахождения организации (места жительства предпринимателя).

В Орле точка выдачи КЭП расположена в отдельном помещении ИФНС России по г. Орлу, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д.119.

Всего с момента внесения Федеральным законом от 27.12.2019 № 476-ФЗ изменений в Федеральный закон от 06.04.2011 «Об электронной подписи» и вступления его в силу в ИФНС России по г. Орлу выдано 89 электронных подписей. При этом 22 налогоплательщика обратилось в налоговую инспекцию лично, а 67 услуг по выдаче КЭП было оказано с использованием электронного сервиса «Личный кабинет для физических лиц».

Напомним, КЭП, выпускаемые Удостоверяющим центром ФНС России, имеют широкий спектр применения. Они могут быть использованы, в том числе, для обеспечения юридически значимого документооборота с органами государственной власти и контрагентами, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, использования на портале государственных услуг Российской Федерации, доступа к информации, содержащейся в государственных и иных информационных системах.

Дополнительную информацию о КЭП, выпускаемой ФНС России, можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222, а также на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

По информации ИФНС по г. Орлу