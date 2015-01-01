В Орле наркоторговцы освоили современные интернет-технологии

Зампрокурора Орловской области С. Долгих утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Орловской области, которые обвиняются в торговле наркотиками в значительном размере через сеть Интернет, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно предъявленному обвинению, организованная преступная группа, состоящая из четырех местных жителей, с 2014 по 2015 гг. организовала незаконный сбыт наркотиков на территории Орла. Преступная деятельность этой группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело направлено в Заводской районный суд Орла для рассмотрения по существу.