В Орле наркоторговцы освоили современные интернет-технологии

Зампрокурора Орловской области С. Долгих утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Орловской области, которые обвиняются в торговле наркотиками в значительном размере через сеть Интернет, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно предъявленному обвинению, организованная преступная группа, состоящая из четырех местных жителей, с 2014 по 2015 гг. организовала незаконный сбыт наркотиков на территории Орла. Преступная деятельность этой группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело направлено в Заводской районный суд Орла для рассмотрения по существу.

 

Прокуратура: в Орловской области почти повсеместно нарушаются права инвалидов
Орловские полицейские выявили лидеров среди подростков-правонарушителей
В Орле появится кедровая аллея
Опубликовано 27 Янв 2017 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 37

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"