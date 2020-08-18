На Орловщине делали консервы из неизвестного мяса

В июле 2020 года в результате анализа системы «Меркурий» специалистами Россельхознадзора были обнаружены факты оформления уполномоченным лицом ООО «Орелпродукт» ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (эВСД) на мясные консервы без указания сырья, из которого они вырабатывались. Всего было оформлено 5 эВСД на 5,5 т консервов.

Вся продукция была отгружена со склада в адрес предприятия Московской области для продажи людям. В соответствии приказом Минсельхоза, данная ошибка является критической. Регистрация учетной записи уполномоченного лица в системе была приостановлена на срок 90 дней. Предприятие, получившее продукцию, предупреждено о выявленном нарушении.