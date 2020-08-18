18 августа 2020



На Орловщине делали консервы из неизвестного мяса

В июле 2020 года в результате анализа системы «Меркурий» специалистами Россельхознадзора были обнаружены факты оформления уполномоченным лицом ООО «Орелпродукт» ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (эВСД) на мясные консервы без указания сырья, из которого они вырабатывались. Всего было оформлено 5 эВСД на 5,5 т консервов.

Вся продукция была отгружена со склада в адрес предприятия Московской области для продажи людям. В соответствии приказом Минсельхоза, данная ошибка является критической. Регистрация учетной записи уполномоченного лица в системе была приостановлена на срок 90 дней. Предприятие, получившее продукцию, предупреждено о выявленном нарушении.

 

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Опубликовано 18 Авг 2020 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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