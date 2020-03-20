В Орле нашли “лишнее звено” в теплоснабжении

КСП считает АО «Орелтеплосервис» — лишним посредником в теплоснабжении нескольких детских учреждений областного центра. Результаты проверки и перспективы работы предприятия оценивали депутаты профильного комитет по бюджету и налоговой политике. Представитель КСП Ирина Филиппова отметила, что длительное время деятельность АО является убыточной, в прошлом году выросла кредиторская задолженность предприятия. При этом бюджет города теряет не только дивиденды от деятельности АО. Две школы и один детский сад заключили с АО договоры теплоснабжения, которые значительно превышают средний тариф на теплоснабжение других учреждений образования.

«Фактически АО «Орелтеплосервис» — посредник, школы и детсады могут заключать договоры непосредственно с теплоснабжающими организациями, это позволит сократить потери бюджета», — считает председатель КСП Татьяна Успенская.

Руководитель АО «Орелтеплосервис» Александр Байдак напомнил, что тариф не менялся с 2012 года. Сравнение с другими учреждениями, по его мнению, некорректно: «Нельзя сравнивать объекты, отапливаемые централизованно и от котельной».

Председатель комитета Владимир Негин отметил, что дело не только в тарифах. По его словам, не использованы возможности повышения эффективности работы котельных — установка автоматики и более энергоэффективных котлов, может значительно сократить расходы. «Вы сегодня греете воздух, что мешает поставить два небольших котла, вместо имеющих избыточную мощность», — сказал Владимир Негин.

Свой комментарий ситуации дал мэр Орла Василий Новиков: «Предприятие не несет социальной нагрузки, итоги проверки подтвердили сомнения в эффективности его деятельности. Комитет совершенно справедливо рекомендовал главе администрации города провести служебную проверку по фактам, изложенным в материалах проверки КСП».