11 июня 2019



В Орле нашли опасную амброзию

В июне 2019 года в отдел карантина растений Орловской испытательной лаборатории поступило 5 образцов растений, собранных в областном центре. Данные растения были идентифицированы как карантинный объект — амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) Информация об обнаружении направлена в Россельхознадзор для принятия мер.

Как пояснили в пресс-службе «Центральной научно-методической ветлаборатории», амброзия трехраздельная – вредоносный сорняк. Засоряет яровые зерновые, пропашные культуры, кормовые травы, огороды и сады. Сорняк обильно произрастает по пониженным местам — балкам, оврагам, берегам рек. Пыльца амброзии – сильнейший аллерген. В период её цветения, люди с повышенной чувствительностью к этому растению заболевают поллинозом (сенной лихорадкой).

Амброзия наносит огромный вред растениеводству. Длинный стержневой корень амброзии высасывает из почвы все питательные вещества, истощая и иссушая её. А листья активно поглощают влагу. Поэтому соседствующие с ней растения быстро погибают. Особенно вредит этот сорняк злаковым, бобовым и масличным культурам, резко снижая их урожайность.

Скелетные ветви амброзии забивают режущие элементы сельскохозяйственной техники, снижая производительность уборки и её качество, увеличивая расходы на вынужденную очистку урожая.

Если не бороться с этим сорняком, он очень быстро заполонит собой все в округе, вытеснив другие культуры. Для этого используют все возможные способы – механические, химические и биологические. Механические методы – самые действенные, эффективные и безопасные. Они заключаются в вырывании, выкапывании и скашивании сорняков с их обязательным уничтожением. Делать все это нужно до появления семян, причем многократно в течение сезона, потому что прорасти могут семена любой степени зрелости, даже пролежавшие в земле несколько лет. Химические методы, основаны на обработке сорняков гербицидами. Биологические способы заключаются в использовании естественных врагов амброзии, в число которых входят как другие растения, так и насекомые. На родине произрастания таких врагов у амброзии несколько сотен. У нас бороться с ней помогают газонные травы, овсяница, люцерна, другие многолетние бобовые и злаковые растения.

 

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Опубликовано 11 Июн 2019 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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