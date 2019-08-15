15 августа 2019



В Орле нашли поджигателя автомобилей

В Орле полицейские установили личность молодого человека, причастного к двум фактам поджогов транспортных средств и причинению легкого вреда здоровью гражданина.

Злоумышленник совершил преступления на территории Советского района города Орла и Орловского района.

В ночь на 11 августа во дворе дома на ул. Веселая неизвестный поджег автомобиль «Шкода-Октавия». Проезжавшие мимо граждане заметили горящую иномарку и потушили огонь. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом совершения преступления, а также на близлежащих территориях. В объектив попал молодой человек, совершающий преступное деяние, а также момент, когда подозреваемый садился в автомобиль «Рено-Логан» красного цвета.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что  транспортным средством управлял молодой человек, подрабатывающий частным извозом.

В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался  27-летний житель Орловского района.

Полицейские доставили гражданина в УМВД России по г. Орлу для выяснения обстоятельств произошедшего. Молодой человек признался, что перед совершением поджога он был в баре и пил алкоголь.

Выйдя на улицу, подозреваемый увидел транспортное средство и решил его поджечь. Автомобиль он выбрал случайно.

Также сотрудники полиции установили причастность молодого человека еще к двум преступлениям, совершенным на территории Орловского района – причинению легкого вреда здоровью своему знакомому и поджогу его автомобиля «Киа-Спектра».

Как было установлено, приятели катались на машине потерпевшего и остановились на автодороге в районе села Звягинки. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес знакомому непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки сзади. После того, как  потерпевший убежал, злоумышленник поджег его автомобиль.

Отделом дознания ОМВД России по Орловскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. в ч. 2 ст. 115 УК Российской Федерации и ч. 1 ст. 167 УК Российской Федерации.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 15 Авг 2019 в 16:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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