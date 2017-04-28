В Орле нашли решение для проблемы «брошенных» многоэтажек

На рабочем совещании в горадминистрации 23 мая была затронута тема «брошенных» домов. Решение найдено, причем не одно.

Во-первых, как и положено по закону, сами жители взяли инициативу в свои руки и начали проводить собрания, на которых выбирают, кто будет управлять многоквартирным домом — управляющая компания или ТСЖ. Так, в Железнодорожном районе на одном собрании выбрали себе управляющую компанию. Сегодня должно состояться еще 4 собрания с аналогичной повесткой дня. Администрация в тех домах, где есть муниципальная доля жилья, может выступать инициатором и принимает активное участие в таких собраниях. Главам района дано поручение провести посодействовать жителям в организации подобных собраний во всех домах-отказниках до начала июня.

Во-вторых, сити-менеджер Андрей Усиков предложил собрать все управляющие компании (а их в городе 54) и пропорционально разделить между ними все дома-отказники. Кстати, именно такое предложение накануне на профильном комитете горсовета высказал представитель ПГУК, которая, собственно, и отказывается от домов. То есть часть «брошенок», если жители будут пассивны, может опять оказаться в ненадежных руках «Первой городской управляющей компании».

И,наконец, по словам главы Заводского района Юрия Студенникова, нашлась управляющая компания «Вавилон», которая добровольно готова взять под свое крыло несколько брошенных домов.