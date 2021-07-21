В администрации Орла кадровые перестановки

В администрации Орла продолжают менять структуру. Теперь начальники теруправлений утратили должность «заместитель главы администрации». Начальником теруправления по Советскому району назначен Артём Левковский, а теруправления по Заводскому району — Сергей Седов. Ранее они уже возглавляли эти районы. А вот в Северном у руля встал новый человек. Начальником территориального управления по Северному району администрации Орла назначен Сергей Мерзликин.

Сергей Михайлович Мерзликин родился 23 марта 1963 года в Орле. Окончил Орловский ордена «Знак Почёта» государственный педагогический институт (ОГПИ) по специальности «Учитель истории и обществоведения». Кандидат педагогических наук, доцент по кафедре методики и технологии социальной педагогики и социальной работы. Имеет наградные знаки и благодарности Министерства образования и науки РФ.

Свой трудовой путь Сергей Мерзликин начал в ноябре 1986 года. Он посвятил 30 лет ОГПИ, а ныне — Орловскому государственному университету им. И.С. Тургенева. Прошёл путь от председателя профкома студентов до проректора. Служил доцентом на кафедре методики и технологии социальной педагогики и социальной работы.

В июне 2016 года Сергей Мерзликин перешёл на работу в органы власти, возглавив МКУ «УКХ». В ноябре 2016 года назначен на должность заместителя главы администрации Орла — руководителя аппарата администрации Орла.

С февраля 2018 года трудился в коммерческих организациях, а с 19 января 2021 года — на должности заместителя начальника теруправления по Северному району. Сейчас же эту должность (заместителя начальника теруправления по Северному району администрации Орла) занял Олег Дутов.

Также с сегодняшнего дня заместителем главы теруправления по Железнодорожному району назначена Елена Геращенко.

Елена Владимировна Геращенко родилась 7 апреля 1973 года в Орле. Окончила Орловский машиностроительный техникум.

Свой трудовой путь начала в 1993 году инженером МХП «Орловское», затем занимала различные должности в коммерческих организациях.

С 2001 по 2003 годы работала в ОАО «Гамма», с 2003 по 2012 годы — в Орловской таможне. Дослужилась до государственного таможенного инспектора по охране труда и гражданской обороне отдела тылового обеспечения.

С 2013 года Елена Геращенко трудилась в Избирательной комиссии Орловской области. Прошла путь от главного специалиста аппарата до консультанта управления по вопросам организации избирательного процесса.