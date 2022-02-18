18 февраля 2022



В Орле назревает новая проблема с дольщиками

На заседании профильного комитета облсовета о ситуации с долевым строительством в области рассказал руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Виктор Сенюшкин. По его словам, на территории Орловщины строятся 35 многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан. 4 538 человек приобрели жилые помещения у 20 застройщиков. Из них 14 застройщиков строят 28 домов, размещая денежные средства 3 680 граждан в уполномоченных банках на счетах эскроу.

Наблюдательным советом «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» приняты решения о выплате компенсации по 6 многоквартирным жилым домам, расположенным в Орле по адресам: ул. Панчука, д. 85, позиция 3 и 4; ул. Родзевича-Белевича, д.5, этап 2 и 3; ул. Космонавтов поз.2; а также в д. Образцово Орловского муниципального округа позиции 1.

Отвечая на вопросы депутатов, Виктор Сенюшкин отметил, что в отношении дома по ул. Родзевича-Белевича есть потенциальный инвестор и подвижек стоит ожидать уже к лету, по адресу ул. Космонавтов, д.2 задержек в выполнении работ не отмечается. По ул. Бурова, д. 46 ключевым и наиболее затратным вопросом является установка котельной. Оборудование для неё закуплено, лифты находятся в режиме пуско-наладочных работ.

Депутат Котляр затронул тему, поднятую, по его словам, в соцсетях и в региональных СМИ – проблемы, которые возникли в новом жилищном комплексе «Крылья». В частности депутата волновало то, что у застройщика в штате числится всего 1 человек, а уставной капитал 10 000 рублей. Кроме того, фирма «засветилась» в нескольких судебных тяжбах. Поскольку тема только возникла – отвечающий обещал детально изучить этот вопрос и вернутся к теме на следующем заседании комитета. Между тем, в интернете уже опубликованы интересные принт-скрины судебных документов, как раз касающихся этого жилищного комплекса. Наше издание подробно познакомит вас с этими документами в одном из ближайших номеров.

 

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Опубликовано 18 Фев 2022 в 16:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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